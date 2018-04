Republikeinse senator gaat tegen partij in

De prominente Republikeinse senator Bob Corker is fel gekant tegen plannen van zijn partij om de belastingverlagingen voor mensen en bedrijven nog dit jaar, voor de tussentijdse congresverkiezingen, permanent te maken.

De Senaat en het Huis van Afgevaardigden stemden vorig jaar in met een omvangrijke, tijdelijke belastingverlaging. Corker noemt het voornemen „een grotesk idee dat duidelijk politiek gemotiveerd en slecht voor het land is.”

De Republikeinen houden rekening met het scenario dat ze bij de verkiezingen in november de meerderheid in een of beide kamers van het congres verliezen. Dat zou betekenen dat de Democraten in het congres Republikeinse wetsvoorstellen en -wijzigingen kunnen tegenhouden.

Volgens Corker is hij niet de enige Republikein die tegen het permanent maken van de nieuwe belastingwetten is. Van veel senatoren is nog niet bekend hoe ze zullen stemmen.