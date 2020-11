Republikeinse kopstukken in Senaat McConnell en Graham herkozen

De fractievoorzitter van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell, is herkozen. In de staat Kentucky versloeg hij zijn Democratische tegenstander, Amy McGrath. In South Carolina won een andere prominente Republikeinse senator, Lindsey Graham

McConnell zit al sinds 1985 in de Senaat en leidt de fractie sinds 2007. In het laatste jaar van het presidentschap van Barack Obama blokkeerde hij de voordracht van een opperrechter bij het Hooggerechtshof. McConnell weigerde de voordracht op de agenda te zetten. Toen Donald Trump vier jaar geleden werd verkozen, kon hij een andere kandidaat voordragen, die meteen werd goedgekeurd. Vorige week zorgde McConnell ervoor dat Senaat instemde met de voordracht van een nieuwe opperrechter, vlak voor de verkiezingen.

Graham was aanvankelijk zeer kritisch op president Donald Trump, onder meer vanwege diens kritiek op Grahams vriend en partijgenoot John McCain. Een paar maanden na het begin van Trumps termijn veranderde Graham van mening en werd hij een belangrijke bondgenoot van de president. Een paar weken geleden leidde Graham de hoorzittingen van de voorgedragen opperrechter Amy Coney Barrett. Onder Grahams leiding ging de voordracht naar de volledige Senaat, waar de Republikeinse meerderheid voor haar benoeming stemde.