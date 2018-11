Republikeinse Hyde-Smit wint in Mississippi

De Republikein Cindy Hyde-Smith heeft dinsdag de verkiezing gewonnen om een zetel in de Amerikaanse Senaat namens de staat Mississippi. Door haar winst komt de zetelverdeling voor de Senaat in de Verenigde Staten uit op 53 Republikeinen tegen 47 Democraten.

Omdat op 6 november geen van de kandidaten meer dan 50 procent van de stemmen kreeg was een tweede ronde nodig in deze zuidelijke staat. Het gaat om een tussentijdse verkiezing om de laatste twee jaar van de termijn te vullen van senator Thad Cochran, die eerder dit jaar terugtrad wegens gezondheidsproblemen.

Hyde-Smith raakte in opspraak door beelden waarin ze een van haar aanhangers prijst met de woorden: „als hij me zou uitnodigen voor publieke ophanging, dan zou ik op de eerste rij zitten”. De opmerking veroorzaakte veel ophef in de staat met een geschiedenis van racisme en geweld tegen zwarten, waaronder lynchpartijen.