Republikeinse conventie verplaatst naar Florida

De leiding van de Republikeinse partij heeft besloten delen van de conventie in augustus te verplaatsen naar Jacksonville in Florida. Daar zal zittend president Donald Trump de nominatie accepteren om namens de Republikeinen mee te doen aan de presidentsverkiezingen op 3 november.

Aanvankelijk zou de conventie worden gehouden in Charlotte in Noord-Carolina. De partijleiding en Trump zagen die locatie echter niet zitten vanwege de beperkende maatregelen die daar gelden in verband met het nieuwe coronavirus. Zij willen dat zo veel mogelijk mensen de conventie kunnen bijwonen.

De voorzitter van het nationaal comité van de Republikeinse partij zei donderdag (lokale tijd) in een verklaring dat de officiële bijeenkomst van de partij nog steeds in Charlotte zal worden gehouden, maar dat de viering van de benoeming van Trump naar Jacksonville wordt verplaatst.