Republikeinse conventie mogelijk deels verplaatst naar Florida

De leiding van de Republikeinse partij gaat waarschijnlijk een deel van de conventie in augustus verplaatsen naar Jacksonville in Florida. Aanvankelijk zou die worden gehouden in Charlotte in Noord-Carolina.

De partijleiding en president Donald Trump zien die locatie echter niet zitten vanwege de beperkende maatregelen die daar gelden in verband met het nieuwe coronavirus. Zij willen dat zo veel mogelijk mensen de conventie kunnen bijwonen. De onderdelen van de conventie met minder publiek vinden mogelijk nog wel plaats in Charlotte.

Het nationaal comité van de Republikeinse partij is nog bezig met onderhandelingen met de plaatselijke autoriteiten in Jacksonville en de details, bijvoorbeeld of er genoeg hotelkamers beschikbaar zijn voor de tienduizenden gedelegeerden, partijleden, aanhangers en verslaggevers die de conventie normaliter bijwonen.

Republikeinen die betrokken zijn bij de planning van de conventie zeggen tegen persbureau Bloomberg dat Jacksonville niet de hotelkamer- en congrescapaciteit heeft van steden als Orlando, maar dat de stad wel een Republikeins-gezinde burgemeester heeft. De staat Florida kan daarnaast doorslaggevend worden voor Trump tijdens de presidentsverkiezingen in november. Waarschijnlijk houdt Trump in Jacksonville ook zijn speech nadat hij door zijn partij officieel als presidentskandidaat is genomineerd.

Een woordvoerder van het Witte Huis ontkende woensdag tegenover Fox News dat er een locatie was gekozen. „Wij hebben een aantal steden overwogen. De president houdt van Noord-Carolina en wilde de conventie graag daar houden, maar helaas is daar een gouverneur die niet bereid is om ‘Ja, ga je gang maar’ te zeggen.”

De Democratische gouverneur van Noord-Carolina Roy Cooper weigerde eerder de eisen van de Republikeinen in te willigen om ondanks de beperkingen in die staat 19.000 gedelegeerden toe te laten. Ook afgeladen hotels en bars vond Cooper niet verenigbaar met de maatregelen, waaronder het houden van gepaste afstand.