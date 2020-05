Republikeinse commissievoorzitter stapt op om aandelenschandaal

De Republikeinse senator Richard Burr stapt op als hoofd van de inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat. Hij kwam in opspraak omdat hij voor veel geld aandelen zou hebben verkocht, vlak voordat de beurzen kelderden vanwege de coronacrisis. Het zou gaan om een bedrag tussen de 539.000 en 1,48 miljoen euro.

Mitch McConnell, de leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, heeft de terugtreding van Burr donderdag (lokale tijd) bevestigd. „Senator Burr heeft vanochtend contact met mij gezocht en me op de hoogte gebracht van zijn beslissing. We waren het erover eens dat deze beslissing in het belang is van de commissie.” De senator zelf hoopt dat nu hij is opgestapt „het werk van de inlichtingencommissie en haar leden zonder afleiding kan doorgaan”.

Volgens Amerikaanse media hebben FBI-agenten woensdag bij een huiszoeking de telefoon van Burr in beslag genomen. De senator van de staat North Carolina heeft de aantijgingen rond het aandelenschandaal altijd ontkend.