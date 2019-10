Republikeins senator keert zich tegen Trump om beleid Syrië

Een vooraanstaand Republikeins senator, Lindsey Graham, heeft zich fel tegen president Trumps beleid in Syrië gekeerd. Graham twitterde dat het plan van Trump om de Amerikaanse militairen uit het noorden van Syrië te halen „een ramp kan betekenen”. Hij vraagt Trump om op zijn besluit terug te komen.

Als dat plan wordt uitgevoerd, dient Graham naar eigen zeggen in de Senaat een resolutie in om het terug te draaien. Hij denkt hier voldoende steun van zowel Democratische als Republikeinse senatoren te hebben.

Trump heeft na een gesprek met de Turkse president Erdogan laten weten dat hij de Amerikaanse militairen en waarnemers in het noorden van Syrië terugtrekt. Turkije wil in dat gebied in de aanval tegen Koerdisch-Syrische strijders. Die zijn volgens Ankara bondgenoten van de PKK, een extremistische Koerdische beweging uit Turkije die onder meer door de Turkse regering als terroristisch is bestempeld.