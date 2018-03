Republikeinen zien geen bewijs samenzwering verkiezingen

De Republikeinen in de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden stellen geen bewijs te hebben gevonden dat Rusland zich heeft gemengd in de verkiezingscampagne van de Amerikaanse president Donald Trump. De commissie heeft de verhoren rond het onderzoek naar de vermeende samenzwering afgerond.

„We hebben geen bewijs gevonden voor een complot, coördinatie of samenzwering tussen de Trump-campagne en de Russen”, luidt het oordeel van de Republikeinen die een 150 pagina’s tellend rapport hebben opgesteld dat naar de Democraten wordt gestuurd om te beoordelen.

Afgevaardigde Mike Conaway, die het onderzoek leidde, zegt dat ze iedereen hebben gesproken die ze wilden spreken. „Je weet nooit wat je nooit weet, maar we zagen geen reden om te denken dat er iets is dat we in dit verband missen.” Volgens Conaway was soms wel sprake van ontmoetingen die ongepast waren en beter niet hadden kunnen plaatsvinden.

De Republikeinse bevindingen werden vanuit Democratische hoek bekritiseerd. De Democraten verwijten de Republikeinen Trump de hand boven het hoofd te houden. Adam Schiff, een Democratische afgevaardigde in de commissie, noemde het onderzoek „fundamenteel incompleet”. Verwacht wordt dat de Democraten met een eigen rapport komen.

Trump zelf twitterde nadat het nieuws naar buiten was gekomen in hoofdletters dat de Inlichtingencommissie na „veertien maanden diepgaand onderzoek” geen bewijs had gevonden.