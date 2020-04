Republikeinen Wisconsin naar rechter voor heropenen economie

Republikeinse politici in de staat Wisconsin hebben de Democratische gouverneur Tony Evers voor de rechter gedaagd. Ze vechten zijn maatregelen tegen het coronavirus waardoor inwoners thuis moeten blijven, aan en willen dat de economie in de staat heropend wordt.

In de rechtszaak willen ze dat het hooggerechtshof van de staat een streep zet door de verlenging van de maatregelen tot 26 mei die vorige week was afgekondigd door het ministerie van volksgezondheid.

De heropening van de economieën in verschillende Amerikaanse staten wordt steeds meer een politieke strijd. In Wisconsin, Michigan en andere staten hebben demonstranten geëist dat bedrijven weer open mogen. De gouverneurs in Georgia en South Carolina willen een heropening van bedrijven en winkels doordrukken deze week, ondanks waarschuwingen dat een te vroege versoepeling van de maatregelen kan leiden tot een tweede golf van besmettingen met het coronavirus.

De Republikeinen stapten begin deze maand al succesvol naar het hooggerechtshof in een zaak tegen gouverneur Evers. Zij dwongen toen af dat de voorverkiezingen in de staat en de verkiezing voor een zetel in het hooggerechtshof alsnog zouden doorgaan op 7 april, terwijl de gouverneur die wilde verplaatsen naar juni vanwege het coronavirus.

Het ministerie van Volksgezondheid van Wisconsin meldde dinsdag aan CNN dat minstens zeven patiënten met Covid-19 zijn gerelateerd aan de verkiezingen op 7 april. „We weten dat bijeenkomsten als verkiezingen zeer nadelig zijn in het tegengaan van de verspreiding van het virus”, zei Ben Weston, de medisch directeur van het bureau voor eerste hulp van Milwaukee.