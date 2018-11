Republikeinen winnen gouverneurszetel Florida

Andrew Gillum, de Democratische kandidaat voor het gouverneurschap van de Amerikaanse staat Florida, heeft zich definitief bij zijn verkiezingsnederlaag neergelegd. Hij feliciteerde zaterdag zijn Republikeinse rivaal Ron DeSantis, toen duidelijk werd dat handmatige hertelling van de stemmen hem niet aan de overwinning zou helpen.

Gillum, die burgemeester van Tallahassee is, had de eerste zwarte gouverneur van Florida willen worden. Op verkiezingsavond op 6 november gaf hij aanvankelijk zijn nederlaag toe, maar toen bleek dat het verschil met DeSantis minimaal was, vroeg hij om hertelling van de stemmen.

Ook de stemmen voor de Senaatszetel van Florida worden handmatig herteld. Die telling moet uiterlijk zondag 12.00 lokale tijd zijn afgerond.