Republikeinen willen ook Hunter Biden horen

De Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben de voorzitter van de onderzoekscommissie Adam Schiff een lijstje met getuigen gestuurd van wie ze een verklaring willen horen in het kader van het impeachment-onderzoek tegen president Trump. Onder hen is Hunter Biden, de zoon van de voormalige vicepresident Joe Biden, en de anonieme functionaris die als eerste aan de bel trok wegens de vermeende druk die Donald Trump heeft uitgeoefend op zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski.

„We verwachten dat u al deze getuigen oproept om ervoor te zorgen dat het impeachment-onderzoek van de Democraten de president eerlijk behandelt, zoals Huisvoorzitter Pelosi heeft beloofd”, schreef Devin Nunes, de belangrijkste Republikein in de commissie.

Volgens de Amerikaanse media zal Schiff de meeste Republikeinse wensen waarschijnlijk naast zich neerleggen en misschien wel alle.