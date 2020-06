Republikeinen VS kunnen Obama-functionarissen ondervragen

De Republikeinen in de Amerikaanse Senaat kunnen een reeks hoge functionarissen uit het Obama-tijdperk officieel ondervragenover het FBI-onderzoek naar de presidentscampagne van Donald Trump in 2016. Dat onderzoek onder leiding van Robert Mueller was gericht op vermeende contacten met Rusland en werd door Trump gezien als ondermijning van zijn kandidatuur.

Een meerderheid in de justitiecommissie van de Senaat kende commissievoorzitter Lindsey Graham de bevoegdheid toe om functionarissen als vroegere FBI-chef James Comey en nationaal veiligheidsadviseur Susan Rice te dagvaarden en onder ede te ondervragen.

De Republikeinen wisten pogingen af te weren van de Democraten om juist adviseurs en vroegere helpers van Trump naar de Senaat te laten komen. „Dit is werkelijk ongekend”, sprak de Democratische senator Dianne Feinstein. Volgens haar overtreedt Graham de regels omdat voor elk individu aparte toestemming voor een dagvaarding nodig is.

Robert Mueller deed lang onderzoek naar vermeende Russische bemoeienissen met de presidentscampagne van 2016. Hij kwam tot de conclusie dat er geen bewijs was dat Trump heeft samengezworen of geprobeerd heeft uit Russische hoek hulp in de propagandastrijd te krijgen. Democraten twijfelen aan die conclusie.

Trump noemde het onderzoek altijd een „heksenjacht” die door de Democraten was opgezet. De initiatiefnemers waren echter voornamelijk Republikeinen.

De Democraten zien in het nieuwe onderzoek van de Republikeinen een poging om hun kandidaat in de komende presidentsverkiezingen, Joe Biden, te beschadigen.