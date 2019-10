Republikeinen VS bestormen verhoorruimte

Republikeinse parlementsleden hebben woensdag een kantoor bestormd waar een defensiefunctionaris achter gesloten deuren zou getuigen in het onderzoek naar een afzettingsprocedure tegen president Donald Trump.

Ze vielen het kantoor binnen en begonnen te schreeuwen zodat het verhoor moest worden stilgelegd.

De actie van de Republikeinen komt kort nadat Trump zijn politieke achterban had opgeroepen steviger het gevecht aan te gaan met de Democraten die aan zijn presidentiële stoelpoten zagen. Woensdag zou Laura Cooper een verklaring afleggen. Zij had als functionaris bij Defensie te maken met zaken rond Oekraïne en Rusland.

De politie werd erbij geroepen om de oploop van Republikeinen een halt toe te roepen. „Ze zijn in paniek. Ze proberen het onderzoek te stoppen”, concludeerde een Democraat. De verhoren werden tijdelijk stopgezet.

Drie door Democraten geleide commissies van het Huis van Afgevaardigden onderzoeken of een afzettingsprocedure in gang kan worden gezet. Aanleiding is een telefoongesprek tussen Trump en de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Trump zou hem hebben gevraagd onderzoek te doen naar zijn rivaal Joe Biden.