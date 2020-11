Het hoofdbestuur van de Republikeinse partij heeft het campagnehoofdkwartier in de hoofdstad Washington D.C. verhuist. Als reden voor de verplaatsing geeft de partij „potentieel burgerlijke onrust”, aldus FOX News.

Waar het hoofdkwartier nu is gevestigd, is niet bekendgemaakt. Washington D.C. maakt zich op voor mogelijk gewelddadige protesten. De politie en secret service, die gaat over de beveiliging van de president, zijn rond het Witte Huis in verhoogde staat van paraatheid gebracht.