Republikeinen verdeeld over kansen Trump

Directe adviseurs van president Trump maken zich inmiddels zorgen over zijn herverkiezing. De belangrijkste reden? Het gedrag van de president in de media en op Twitter.

Lokale Republikeinse partijleiders zien de toekomst echter rooskleuriger in. Peilingen zijn volgens hen onbetrouwbaar, Joe Biden is een zwakke kandidaat en de media begrijpen het gewoon niet. „We denken aan een grote overwinning, een aardverschuiving!”

Donald Trump krijgt er volgens veel commentatoren een zware dobber aan om opnieuw tot president te worden gekozen. Het coronavirus is nog niet onder controle en eist dagelijks honderden slachtoffers. Door ‘corona’ heeft ook de economie forse klappen opgelopen en stijgt de werkloosheid. Bovendien is er onrust over de ongelijke behandeling van de Afro-Amerikanen na de dood van George Floyd. In de peilingen wordt zijn achterstand op Joe Biden steeds groter.

Republikeinse partijleiders in verschillende staten maken zich echter weinig zorgen, zo blijkt uit een serie interviews van Politico. „Hoe meer slechte dingen er gebeuren, hoe sterker de steun voor Trump wordt”, stelt Philip Stephens, een vooraanstaande Republikein uit ”swing state” North Carolina.

Ook de protesten na de dood van George Floyd bieden Trump volgens verschillende Republikeinen een kans. Veel Democraten pleiten er sindsdien voor om minder geld te geven aan de politie en dit geld te investeren in maatschappelijke instanties als buurtzorg en verslavingshulp. Daarmee zouden de Democraten zo ver opschuiven naar links, dat veel zwevende kiezers hen onredelijk vinden en menen dat ze hun hand overspelen. Dit geeft Trump de gelegenheid om zichzelf opnieuw als de kandidaat van recht en orde te profileren.

Wie de leiding heeft in de peilingen, zegt deze Republikeinse leiders weinig. Zij hebben goed zicht op de steun voor Trump in hun eigen staat of regio en zien niet dat deze terugloopt. Daarnaast vinden zij Joe Biden een zwakke kandidaat, die bovendien veel minder geld in zijn campagnekas en een slechtere campagneorganisatie heeft. „Terwijl de Democraten bingo speelden over wie hun kandidaat werd, hebben wij een leger opgebouwd”, stelde de voorzitter van de Republikeinen in Alabama, Terry Lathan. Hij is er rotsvast van overtuigd dat Trump dit najaar opnieuw zal worden gekozen.

Onbetrouwbare peilingen

Daarnaast kloppen de peilingen volgens veel Republikeinen niet. Sommigen denken dat ze regelrechte leugens van de liberale media zijn; anderen zijn van mening dat ze in ieder geval systematisch in het voordeel zijn van de Democraten.

Daarin hebben zij misschien niet helemaal ongelijk. Datajournalist Nate Cohn stelde vorige week op een congres met peilingdeskundigen dat in staten met veel kiezers uit de arbeidersklasse de peilingen mogelijk licht in het voordeel van de Democraten zijn. Anderzijds is het verschil tussen Biden en Trump in de peilingen momenteel zo groot, dat dit eventuele voordeel weinig uitmaakt. Zelfs na correctie heeft de Democraat nog een grote voorsprong.

Ondanks het feit dat Trump recent nog de strijd aanbond met CNN over de betrouwbaarheid van hun peiling, maakt hij zich achter de schermen wel degelijk zorgen over het grote verschil met Biden. Ook zijn naaste adviseurs zijn bezorgd. Dat heeft er vooral mee te maken dat Trump zich ongeremd uit in de media en op Twitter. De president vindt echter dat hij zichzelf moet kunnen zijn, gaf hij als reactie tijdens een bespreking met zijn team.

Volgens verschillende bronnen van de New York Times beklaagt Trump zich met grote regelmaat tegenover zijn adviseurs dat hij het hoe dan ook niet goed kan doen in de media. Binnen het Witte Huis ziet men echter een ander probleem: in plaats van effectief terugvechten, is de president volgens hen juist destructief bezig door zijn houding in de media. Adviseurs willen hem daarom weer zo snel mogelijk laten spreken op grote campagnebijeenkomsten. Vanuit het Oval Office gaat Trump zijn herverkiezing niet winnen, is hun conclusie.

Recent erkende ook Trump zelf publiek dat zijn herverkiezing niet zeker is. Tegenover Fox News zei hij: „Als ik niet win, dan win ik niet. Maar dat zou erg droevig zijn voor ons land.” Philip Stephens uit North Carolina is positiever gestemd. „Wij denken aan een aardverschuiving!”