Republikeinen Trump claimen overwinning in Pennsylvania

De Republikeinen van president Trump claimen de overwinning in Pennsylvania bij de presidentsverkiezingen, hoewel nog lang niet alle stemmen zijn geteld. Ook hebben instanties of media daar nog niemand tot winnaar uitgeroepen.

Volgens het campagneteam staat een zege voor Trump echter nu al vast. Dat zou geen onderbuikgevoel zijn, maar simpele wiskunde, aldus het hoofd van het team.

Volgens Fox News is in Pennsylvania 85 procent van de stemmen geteld en staat Trump, die er de vorige keer won, op iets meer dan 52 procent van de stemmen, tegen ruim 46 procent voor uitdager Joe Biden. Het verschil is ruim 300.000 stemmen.