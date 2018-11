„Republikeinen nu echt de Trump-partij”

Een overwinning met een bittere nasmaak. Zo zien de Democraten vermoedelijk de uitslag van de tussentijdse verkiezingen, concludeert Amerika-deskundige Willem Post van Instituut Clingendael. De oppositiepartij verovert een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, maar een ‘blauwe golf’ van Democratische overwinningen bleef uit.

De Democraten hadden volgens Post gehoopt op grotere overwinningen. De Republikeinen boekten op hun beurt juist een „goede score” door hun meerderheid te behouden in de Senaat. Ook hoeft de partij van Trump belangrijke gouverneursposten in Florida en Ohio niet in te leveren.

Trump was erg zichtbaar in de aanloop naar de verkiezingen. Hij reisde door het land om campagne te voeren voor partijgenoten. „Waar Trump kwam, steeg een kandidaat in de peilingen”, concludeert Post, die stelt dat Trump inmiddels een grote stempel heeft gedrukt op de partij.

„Republikeinen zijn nu de echt de Trump-partij”, zegt de Amerika-deskundige. Waar Trump twee jaar geleden nog een vijandige partij-elite tegenover zich vond, is die interne oppositie inmiddels grotendeels opgedroogd. „McCain is dood. Jeff Flake stopt ermee. Lindsey Graham is heel erg richting Trump opgeschoven”, somt hij op.

Dat Trump populair is bij de Republikeinse achterban, verbaast de Nederlander niet. Trump wordt in conservatieve kringen gezien als een leider die zijn beloften nakomt, bijvoorbeeld door conservatieve rechters te benoemen, de belastingen te verlagen en migratie te beperken. Dat de economie goed draait, werkt ook in zijn voordeel.

Dat de Democraten nu het Huis hebben overgenomen, betekent in elk geval dat de komende jaren meer polarisatie op de loer ligt. Post vermoedt dat de oppositie vanuit commissies in het Huis allerlei onderzoeken gaat openen, bijvoorbeeld naar de belastingpapieren van de president. Hij heeft steeds geweigerd die openbaar te maken.

Een lichtpunt voor de Democraten is de opmars van Beto O’Rourke, de „Kennedy-achtige, progressieve Democraat”. Hij slaagde er in Texas net niet in senator Ted Cruz uit te schakelen. Post wijst erop dat Democraten in die zuidelijke grensstaat normaliter verliezen met 10 tot 20 procent, ditmaal was het verschil miniem.

„Er is een politieke ster geboren”, concludeert hij. „Zo kan een nederlaag toch nog een beetje een overwinning worden.”