Republikeinen klagen Pelosi aan vanwege stemmen met volmacht

Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden klagen de Democratische voorzitter van het Huis aan vanwege invoering van stemmen bij volmacht tijdens de coronapandemie. Dat hebben assistenten van Republikeinse volksvertegenwoordigers dinsdag bekendgemaakt. Deze wijziging gaat volgens hen tegen de grondwet in.

De rechtszaak, die wordt aangespannen bij een rechtbank in Washington, moet een stokje steken voor het nieuwe systeem dat eerder deze maand door de Democratische meerderheid is aangenomen. Leden kunnen andere leden die wel aanwezig zijn in het Capitool vragen om namens hen een stem uit te brengen. De maatregel is ingesteld om de kamer te laten functioneren met inachtneming van sociale afstandsrichtlijnen.

Zonder dit nieuwe systeem kan een stemming in het Huis, dat 435 leden telt, uren in beslag nemen omdat de volksvertegenwoordigers vanwege coronamaatregelen alleen in kleine groepen bijeen mogen zijn.