Republikeinen in Pennsylvania klagen district aan

De Republikeinen hebben een voorstedelijk district bij Philadelphia (Pennsylvania) aangeklaagd omdat dat district zou zijn begonnen met het tellen van briefstemmen voordat dat was toegestaan. Het gaat om het district Montgomery County, dat naar verwachting overwegend voor de Democraten stemt. Pennsylvania wordt als cruciale staat in de strijd om het presidentschap beschouwd.

De aanklacht is dinsdag ingediend bij een federale rechtbank in Philadelphia door een Republikeinse parlementskandidaat. Een woordvoerder van Montgomery County zegt dat de aanklacht om slechts 49 stembiljetten draait. Het tellen van stemmen is in Pennsylvania bij wet verboden voor 07.00 uur op verkiezingsdag.

De Republikeinen beweren ook dat verkiezingsambtenaren in Montgomery County kiezers die fouten hebben gemaakt op hun stembiljetten de kans geven om die te corrigeren. De partij van president Donald Trump vraagt de federale rechter om het district te verplichten stembiljetten te weigeren waaraan zaken mankeren of die zijn gecorrigeerd.

De aanklacht komt nadat president Donald Trump heeft aangekondigd dat hij via de rechter zal proberen om de verkiezingen naar zijn hand te zetten. De rechtszaken zijn er vooralsnog met name op gericht om te voorkomen dat de regels rond het stemmen per brief en het tellen van briefstemmen worden versoepeld.