Republikeinen in Michigan winnen zaak over vervoeren van kiezers

De Republikeinen in de belangrijke Amerikaanse swing state Michigan hebben een overwinning geboekt in een beroepszaak rond het vergoeden van personenvervoer van kiezers naar stembureaus. Een wet die het verbiedt om te betalen voor het vervoer van kiezers naar het stembureau, tenzij de kiezers fysiek niet in staat zijn om zelf naar het stembureau te gaan, blijft daarmee overeind.

Een lagere rechtbank had eerder vanwege de corona-epidemie besloten dat die wet niet mocht worden gehandhaafd. De uitspraak van het hof van beroep is een nederlaag voor de Democraten, die stellen dat de wet het onnodig moeilijk maakt voor kiezers om hun stem uit te brengen. In tal van Amerikaanse rechtbanken dienen zaken omtrent de verkiezingsregels, die zowel door de Republikeinen als de Democraten zijn aangespannen.

Het hof van beroep in Michigan stelt dat er andere manieren zijn om kiezers naar de stembureaus te vervoeren zonder de wetgeving van de staat te overtreden. Betaalde campagnemedewerkers die niet specifiek worden vergoed voor het vervoeren van de kiezers zijn toegestaan om kiezers te vervoeren, gaf het hof als voorbeeld. De uitspraak van de lagere rechtbank betekende volgens het hof dat het parlement van de staat zou worden belemmerd in het maken van beleid tegen het „kopen van stemmen” door voor kiezersvervoer te betalen.

Het hof stelde ook dat de uitgebreide mogelijkheden om dit jaar per post te stemmen vanwege de corona-epidemie ervoor zorgen dat minder mensen afhankelijk zijn van vervoer om hun stem uit te brengen.