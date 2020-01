Republikeinen hopen vrijdag afzettingsprocedure af te ronden

Republikeinse senatoren hopen vrijdag tot een definitieve stemming te komen over de afzettingsprocedure tegen president Donald Trump. Volgens de Republikeinse senator John Barrasso is de kans groot dat het afzettingsproces zonder het oproepen van getuigen vrijdagmiddag of later op de dag een definitieve stemming krijgt.

De Democraten in de Senaat zagen hun verzoek om getuigen te mogen horen in het afzettingsproces nog niet gehonoreerd op de eerste dag van de twee dagen durende vragensessie. De verwachting is dat de Senaat, waar de Republikeinen een meerderheid hebben, Trump zal vrijspreken van de beschuldigingen waardoor hij aanblijft als president. Mocht de Senaat er toch voor kiezen om getuigen op te roepen in het afzettingsproces, zou dat de president wel politieke schade kunnen berokkenen.

De senatoren kregen tijdens de vragensessie de tijd om vragen te stellen aan de Democratische aanklagers van het Huis van Afgevaardigden en aan Trumps advocaat Alan Dershowitz. Donderdag volgt de tweede dag van de vragensessie.