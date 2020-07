Republikeinen en Democraten praten zaterdag verder over hulpplan

De Republikeinen en Democraten in het Amerikaanse Congres zijn er vrijdag niet in geslaagd het eens te worden over een nieuw plan om huishoudens en ondernemingen met geld van de federale overheid door de coronacrisis heen te slepen. Volgens de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden zijn ze nog lang niet in de buurt van een akkoord en praten ze zaterdag verder.

De Democraten willen op zijn minst tot januari doorgaan met minimaal de wekelijkse steun van 600 dollar aan huishoudens die door werkloosheid zijn getroffen. Tientallen miljoenen Amerikanen zijn hun baan kwijt als gevolg van de coronamaatregelen. Republikeinen zeggen vooralsnog de steun met één week te willen verlengen en ondertussen willen praten over een lagere bijdrage. Ze vrezen dit bedrag voor velen hoger is dan wat ze op hun werk kunnen verdienen. De federale hulp is cruciaal voor velen, mede omdat werkloosheidsuitkeringen per staat verschillen en de uitkering ervan vaak heel erg lang op zich laten wachten.

Het Witte Huis stuurt meerdere topfiguren onder wie minister van Financiën Steven Mnuchin, zaterdag weer naar de volgende gespreksronde met onder anderen de leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer.