Republikeinen behouden meerderheid in Senaat

De Republikeinen behouden de meerderheid in de Amerikaanse Senaat. Dat blijkt uit de eerste uitslagen volgens televisiezenders NBC en CNN. De Republikeinen lijken op basis van die uitslagen zelfs hun meerderheid te vergroten.

De Democraten lijken volgens de televisiezender FoxNews de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden binnen te halen.

Republikein Ted Cruz is één van de senatoren die zijn zetel behoudt. Hij won de strijd in de staat Texas met een klein verschil van Beto O'Rourke. O'Rourke stond lange tijd voor in de tussenstand, maar op het einde won Cruz toch. In de peilingen vooraf werd gedacht dat Cruz ruim zou winnen.

De verkiezingen betekenen ook de terugkeer in de politiek van oud-presidentskandidaat Mitt Romney. De Republikein wordt senator van zijn thuisstaat Utah. Eerder was hij gouverneur van Massachusetts.