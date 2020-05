Republikeinen beginnen rechtszaak tegen Californië

De Republikeinen dagen de staat Californië voor de rechter om te voorkomen dat inwoners hun stem via de post uitbrengen. Dat meldt CNN. De rechtszaak is aangespannen nadat gouverneur Gavin Newsom, een Democraat, deze maand aankondigde kiezers aan te moedigen om vanwege het coronavirus vooral per post te stemmen.

Newson ondertekende ruim twee weken geleden een decreet dat regelt dat alle kiesgerechtigden in de dichtstbevolkte Amerikaanse staat met bijna 40 miljoen inwoners de nodige documenten per post kunnen indienen.

„Democraten blijven deze pandemie gebruiken als een truc om hun partijdige verkiezingsagenda ten uitvoer te brengen, en het decreet van gouverneur Newsom is de laatste directe aanval op de integriteit van onze verkiezingen”, zei voorzitter Ronna McDaniel van Het Republikeins Nationaal Comité, een van de Republikeinse groepen die Californië voor de rechter slepen.

McDaniel schaart zich daarmee achter president Donald Trump die zich eerder al fel heeft uitgesproken tegen stemmen per post. Zondag twitterde Trump nog: „De VS kunnen geen volledige verkiezing per post houden. Het wordt de grootste verkiezingsfraude in de historie. Mensen halen ze (de stembiljetten) uit brievenbussen, drukken duizenden vervalsingen af en ‘dwingen’ mensen ze te ondertekenen. Ook namen worden vervalst. Ze proberen Covid te gebruiken voor deze zwendel.”

De Republikeinen stellen dat het decreet van Newsom tot fraude zal leiden omdat de staat van plan is om automatisch stembiljetten naar inactieve kiezers te sturen. Dat zou uitnodigen tot „fraude, dwang, diefstal en anderszins onrechtmatig stemmen.”