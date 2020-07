‘Republikeinen én Democraten twijfelen aan eerlijke verkiezingen’

Amerikanen zijn erg bezorgd over de eerlijkheid van de komende presidentsverkiezingen, ongeacht hun politieke voorkeur, komt naar voren uit een opiniepeiling. Ongeveer de helft van de ondervraagde kiezers vreest dat de stembusgang in november als gevolg van het stemmen per post tot fraude leidt. Dit is ook het standpunt van de Republikeinse president Donald Trump, die achter loopt in peilingen die hij in twijfel trekt.

De opiniepeiling van Reuters en Ipsos is gehouden vlak voor Trump donderdag in een tweet opperde de verkiezingen uit te stellen. Hij zei dat onder de huidige omstandigheden en met de stemmen per post er van een eerlijke stembusgang geen sprake kan zijn. Hij heeft over uitstel zelf niks te zeggen, omdat de presidentsverkiezingen zijn verankerd in de grondwet en zelfs tijdens de burgeroorlog (1861-1865) niet zijn uitgesteld.

Driekwart van de ondervraagden, zowel Republikeinse als Democratische kiezers, stelden in het algemeen bezorgd te zijn over de komende verkiezingen. Ze vrezen dat bepaalde kiezers worden uitgesloten of dat „politieke krachten verkiezingsfraude organiseren in pogingen de uitslag te beïnvloeden”. Zeven op de tien Democraten denken dat en acht op de tien Republikeinen. Democraten hebben betoogd dat Trump in 2016 de verkiezingen kon winnen door Russische beïnvloeding. Russische hackers hadden kennelijk geprobeerd de campagne van Trumps rivaal, Hillary Clinton, in diskrediet te brengen.

Over pogingen bepaalde kiezers van de stembus weg te houden maken acht op de tien Democraten en zes op de tien Republikeinen zich zorgen. Twee derde van de ondervraagden heeft er wel vertrouwen in dat hun stembriefje wordt meegeteld als ze per post stemmen, maar vreest dat stemmen per post tot problemen leidt. Acht op de tien Republikeinse ondervraagden is bang dat stemmen per post op grote schaal leidt tot verkiezingsfraude. Bij Democraten is dat drie op de tien. Het stemmen per post zou het verspreidingsrisico van het coronavirus kunnen beperken.