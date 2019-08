Republikein zet deur op kier voor nieuwe wapenwet

De Republikeinse voorman in de Amerikaanse Senaat Mitch McConnell zet de deur op een kier voor strengere wapenwetgeving. Hij zegt op zijn minst open te staan voor de discussie over uitgebreidere achtergrondchecks bij de verkoop van een vuurwapen. De senator heeft zich in het verleden altijd verzet tegen dergelijke onderzoeken naar iemands achtergrond.

McConnell zei op de lokale radio van Kentucky dat het debat over wapengeweld volgende maand in de Senaat vooral in het teken zal staan van de discussie omtrent uitgebreidere achtergrondchecks. „Daar is veel steun voor”, zei hij. Ook president Donald Trump staat volgens McConnell daarvoor open.

Of beiden striktere wapenregels ook daadwerkelijk zullen steunen, is nog maar de vraag. Trump verbond op Twitter de achtergrondchecks aan nieuwe immigratiewetgeving, waarover hij al lange tijd met de Democraten in de clinch ligt. En McConnell was door ruim 200 burgemeesters opgeroepen om de Senatoren, die momenteel met reces zijn, terug naar Washington te halen om nu al een besluit te nemen. Daar zag de Republikein echter geen reden toe.

