Republikein Ryan houdt ermee op

Paul Ryan, de Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, houdt er na zijn huidige termijn mee op als Congreslid. Hij zal in november niet meer gaan voor een herverkiezing en in januari met ‘pensioen’ gaan, zo liet zijn woordvoerder woensdag weten.

Ryan (48) is een van de belangrijkste Republikeinen en zijn vertrek zal een gevoelige slag voor de partij betekenen. Er werd al langer gespeculeerd over zijn vertrek. Hij was al lange tijd bezig met het hervormen van de belastingen. Nu een belangrijke hervormingswet door het Congres is geloodst, is hij klaar om te stoppen.

Ryan ging woensdag tijdens een persconferentie zelf in op de actualiteit. Hij zei dat het Witte Huis hem heeft verzekerd dat president Donald Trump niet van plan is speciaal aanklager Robert Mueller of onderminister van Justitie, Rod Rosenstein, te ontslaan in verband met het onderzoek naar mogelijke bemoeienis van de Russen met de Amerikaanse verkiezingscampagne. „Ik heb geen reden te geloven dat dat gaat gebeuren”, aldus Ryan. „Daarvoor heb ik garanties gekregen, want ik heb er met mensen in het Witte Huis over gesproken”.