Republikein Romney wil Senaat VS in

De voormalige Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney wil de Amerikaanse Senaat in namens de staat Utah. Dat gaat hij vrijdag bekendmaken in een videoboodschap, heeft een vertrouweling laten weten. Eigenlijk wilde Romney dat donderdag al doen, maar hij heeft de aankondiging uitgesteld wegens de dodelijke schietpartij op een school in Florida.

Romney (70) verloor in 2012 in de strijd om het Witte Huis van de Democraat Barack Obama. Hij staat bekend als uitgesproken tegenstander van president Donald Trump. Toen deze in de campagne van 2016 ineens kans leek te maken te worden gekozen, riep Romney de Republikeinen op de vastgoedmagnaat uit New York niet te steunen.

Eerder deze week had een bekende van Romney al gezegd dat de politicus stond te popelen om de „waarden van Utah naar Washington D.C. te brengen”. Trump heeft er bij Orrin Hatch op aangedrongen zich herkiesbaar te stellen. De zittende senator van Utah ambieert echter geen nieuwe termijn. Dat opent de weg voor Romney.