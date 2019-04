Republikein McConnell hekelt grenssluiting

Mitch McConnell, de Republikeinse voorzitter van de Senaat, is van mening dat de sluiting van de grens met Mexico verwoestende gevolgen kan hebben voor de Amerikaanse economie. Hij voegde zich met die uitlating bij zijn Democratische collega’s die president Donald Trump eerder waarschuwden voor die maatregel.

„De grens dichtgooien kan economisch gezien een catastrofaal effect hebben op ons land. Ik mag hopen dat we zoiets niet gaan doen”, aldus McConnell tegen verslaggevers in het Witte Huis.

Om illegale immigratie tegen te gaan, dreigde Trump met die maatregel in het zuidwesten van de VS. Hij krabbelde dinsdag na protest van Amerikaanse en buitenlandse bedrijven, die chaos vrezen op de aanvoerroutes, enigszins terug. Trump erkende dat Mexico zijn best doet aan de eigen zuidgrens illegale immigranten uit Centraal-Amerika tegen te houden. „We zullen zien wat er de komende dagen gebeurt”.