Republikein Chris Christie geeft fouten toe na coronabesmetting

De Amerikaanse politicus Chris Christie, die behoort tot de groep Republikeinen die onlangs net als president Donald Trump besmet raakte met het coronavirus, geeft toe dat hij het besmettingsgevaar niet serieus heeft genomen. In de zeven dagen die hij op de intensive care doorbracht heeft Christie nagedacht over zijn fouten, heeft hij gezegd in een interview met The New York Times.

Christie geeft toe dat hij fout zat door onder meer geen mondmasker te dragen tijdens de bijeenkomst bij het Witte Huis waarin eind september tal van aanwezigen besmet raakten. Hij nam aan dat hij zich daar in een „veilige zone” bevond. „Ik had het verkeerd”, aldus Christie.

Diens besmetting werd begin oktober kort na die van president Trump bekend. Daarvoor had Christie Trump nog geholpen zich voor te bereiden op de televisiedebatten tegen de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Na het debat en de bijeenkomst bij het Witte Huis testten meerdere personen in de entourage van Trump positief.

Christie, de oud-gouverneur van de staat New Jersey, waarschuwde voor het onderschatten van het longvirus. „Het is iets dat men zeer serieus moet nemen”, verduidelijkte hij. Christie riep openbaar ambtsdragers op zich ervoor in te zetten dat Amerikanen mondmaskers gaan dragen in het openbaar, afstand van elkaar houden en vaak hun handen gaan wassen. „Niemand zou blij moeten zijn om het virus te krijgen en niemand zou er hoogmoedig over moeten zijn om te zijn aangestoken of anderen aan te steken”, aldus de 58-jarige Republikein.