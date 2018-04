„Repatriëring Rohingya is propagandastunt”

De autoriteiten in Bangladesh zetten vraagtekens bij de vermeende repatriëring van vijf Rohingya-vluchtelingen naar Myanmar. „Dit is op geen enkele manier een repatriëring. Het is propaganda”, zei commissaris Abul Kalam, die is belast met vluchtelingenzaken.

Myanmar maakte zaterdag melding van de repatriëring van vijf mensen die naar buurland Bangladesh waren gevlucht. Daar hebben ongeveer 700.000 Rohingya-vluchtelingen een veilig heenkomen gezocht. Kalam stelde dat het gaat om een vijfkoppig gezin dat omkeerde in het niemandsland tussen de buurlanden. Daarna zouden ze naar een opvangkamp in Myanmar zijn gebracht.

De Myanmarese regering ontkent dat sprake is van een propagandastunt. Een woordvoerder stelt dat het gezin uit eigen beweging besloot terug te keren. „We zorgen voor ze.” De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties liet zondag weten niet betrokken te zijn geweest bij de vermeende terugkeer van het gezin.