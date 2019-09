Renzi wil uitgroeien tot Macron van Italië

Oud-premier Matteo Renzi van Italië breekt met zijn partij, maar blijft in de regering. Het is voor hem een optimale positie om de toekomst van het nieuwe kabinet te bepalen.

De Italiaanse regering is deze maand nog maar net gevormd of de regerende Democratische Partij splitste zich op. Oud-premier Matteo Renzi (44) nam 42 parlementariërs mee om een nieuwe politieke partij te beginnen. Die partij, Italia Viva (”Italië leeft”), blijft gewoon in de regering en zegt het regeringsprogramma trouw te zullen volgen.

Er is dus nauwelijks een inhoudelijke reden te bedenken waarom Renzi een partij op zou moeten richten. Zelf zei hij woensdag tijdens een persconferentie voor de buitenlandse pers in Rome dat hij „het huis (van de Democratische Partij, EK) heeft verlaten omdat die niet meer van deze tijd is.” Hij wil de eigen partij waarschijnlijk gebruiken als springplank voor een comeback.

Renzi zei zich te spiegelen aan En Marche, de politieke partij van de Franse president Emmanuel Macron. „In heel Europa geldt dat links linkser wordt en rechts rechtser. Er is ruimte in het midden. Daarop richten we”, zei Renzi woensdag. Het eerste resultaat is te zien. Een senator van Forza Italia, de centrum-rechtse partij van Berlusconi, is al naar Renzi overgelopen.

Opiniepeilers hebben vooralsnog moeite om de aanhang van Italia Viva te kwantificeren. Opiniebureaus geven Renzi tussen de 3,4 en 6,4 procent van het electoraat. Maar het kan alle kanten op. Niet zo lang geleden, ten tijde dat Renzi (2014-2016) premier was, lag zijn waarderingscijfer op 80 procent, een niveau dat zelfs Matteo Salvini van Lega nooit haalde.

Het is nog onbekend bij welke Europese fractie Italia Viva zich gaat aansluiten. Renzi zei woensdag te dubben tussen de socialistische fractie (S&D) en Renew Europe, waarbij ook de partij van Macron is aangesloten.