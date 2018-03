Renzi stapt op na verkiezingsnederlaag

Matteo Renzi, de leider van de Democratische Partij (PD) in Italië, heeft besloten af treden. De oud-premier (43) maakte zijn vertrek maandag bekend. Hij zei volgens persbureau ANSA dat zijn partij „een bladzijde moet omslaan” na de „duidelijke nederlaag”.

Renzi sprak de verwachting uit dat de PD niet zal deelnemen aan onderhandelingen over het vormen van een regering. „Het Italiaanse volk heeft ons gevraagd de oppositie in te gaan en dat is wat we zullen doen”, stelde hij.

De politicus struikelde in 2016 als premier over een referendum over een grondwetshervorming. Renzi had zijn lot verbonden aan de uitkomst van die volksraadpleging. Hij keerde vorig jaar terug als leider van de centrumlinkse PD, maar kon niet voorkomen dat zijn partij een flinke nederlaag leed.

Renzi sloot volgens ANSA op een persconferentie uit dat zijn partij de handen ineen zal slaan met „extremisten”, een verwijzing naar de Vijfsterrenbeweging en de Lega. „We zeiden tijdens de campagne ’nee’ tegen regeren met extremisten en we zijn niet van gedachten veranderd. We maakten geen grap.”