Rellen na vreedzame schoolboycot in Hongkong

Na vreedzame protesten door scholieren in Hongkong op maandag zijn in de avond weer rellen uitgebroken. De politie zette traangas in om groepen demonstranten uiteen te drijven in het stadsdistrict Mongkok. Meerdere demonstranten zijn opgepakt omdat ze een weg blokkeerden.

Het geweld was minder heftig dan afgelopen weekend, toen de actievoerders onder meer met brandbommen gooiden en de politie traangas en wapenstokken inzette. Demonstranten blokkeerden maandag een weg en gooiden met eieren naar agenten.

Duizenden jongeren hebben de eerste schooldag in Hongkong overgeslagen om te demonstreren.