Rellen kosten Frankrijk 200 miljoen

De vernielingen en plunderingen die in Frankrijk sinds half november zijn gepleegd rond protesten van de gele hesjes hebben de Franse verzekeraars al zeker 200 miljoen euro gekost.

De Franse Federatie van Verzekeraars heeft dinsdag gemeld dat van dat bedrag 175 miljoen is uitgekeerd aan ondernemingen voor geleden schade en gederfde inkomsten. De rest van het geld is naar vergoedingen van schade aan auto’s en woningen gegaan.

De steeds hogere lasten voor burgers voor klimaatplannen van de regering van president Macron leidde in oktober tot een spontane protestbeweging op internet. Vooral buiten de grote steden kwam de middenklasse in opstand. Half november waren de eerste massale betogingen en wegblokkades met honderdduizenden deelnemers gericht tegen de hogere belasting op benzine en diesel. De omvang van de betogingen die in ieder geval zaterdags worden gehouden, is heel lang heel groot gebleven en de regering heeft de accijnsverhogingen snel geschrapt.