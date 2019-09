Rellen in Zürich rond protest tegen abortus

ZÜRICH ANP). Bij een betoging tegen abortus zijn in Zürich ongeregeldheden uitgebroken, toen gemaskerde activisten die zich tegen die demonstratie hadden gekeerd, met de oproerpolitie slaags raakten. Volgens Zwitserse media zette de politie onder meer traangas in tegen de gemaskerde belagers, ook toen die zich bij een kinderspeelplaats verzameld hadden. Ouders en kinderen moesten daardoor de wijk nemen.

De gemeente had toestemming gegeven voor ‘de mars voor het leven’ van tegenstanders van abortus. De politie heeft die afgeschermd van de belagers. Wel is er toestemming gegeven voor een betoging vóór abortus elders in de stad, waar voor zover bekend geen ongeregeldheden zijn.