Rellen in Philadelphia na doodschieten zwarte verdachte

Talrijke mensen zijn in het westen van de Amerikaanse stad Philadelphia aan het plunderen en vernielen geslagen, nadat de politie er maandagnamiddag in een straat een zwarte verdachte had doodgeschoten.

De man, Walter Wallace, was volgens de politie bewapend met een mes en negeerde instructies van agenten. Twee agenten schoten op de man, die meerdere keren werd getroffen en korte tijd later overleed.

Korte tijd later werden volgens plaatselijke media door relschoppers ruiten ingegooid en werd in brand gesticht in het westen van de stad. Er waren voorafgaand ook demonstraties tegen de politie bij onder meer een politiebureau in de wijk waar de verdachte werd neergeschoten. Er zijn meer dan dertig politieagenten gewond geraakt en meer dan dertig mensen gearresteerd.