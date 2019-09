Rellen in migrantenkamp op Lesbos

In het overvolle migrantenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is het woensdag tot gewelddadige protesten gekomen. De politie zette traangas in toen sommige migranten met stenen begonnen te gooien naar politieagenten en personeel in het registratiecentrum. De situatie werd daarna rustiger, zei de politie.

De rellen begonnen toen ongeveer vijftig minderjarigen op luide toon eisten dat ze naar het vaste land moesten worden gebracht. Er zijn momenteel meer dan 9000 migranten in het registratiecentrum van Moria dat een capaciteit heeft van 3000 mensen. Ook alle andere kampen op de eilanden Chios, Samos, Leros en Kos zijn volledig overvol.