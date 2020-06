Rellen in Mexico na dood arrestant in cel

Ook in Mexico zijn mensen de straat op gegaan uit protest tegen politiegeweld. Zij willen dat de autoriteiten zich verantwoorden voor de dood van een man in een politiecel. De man was naar verluidt opgepakt omdat hij geen mondkapje droeg.

Demonstranten richtten vernielingen aan in het historische centrum van de stad Guadalajara en staken politieauto’s in brand. Zes agenten raakten gewond, een van hen vatte vlam. De politie pakte 26 mensen op.

Hoewel de exacte doodsoorzaak van de arrestant in Guadalajara onbekend is, circuleren op sociale media beelden van de 30-jarige man, Giovanni López, toen hij begin mei werd opgepakt. Op de opnames is te horen dat omstanders zeggen dat de politie López oppakte omdat hij geen mondkapje droeg. In de staat Jallisco, waarvan Guadalajara de hoofdstad is, is het dragen van een mondkapje verplicht om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Volgens de gouverneur van Jalisco gaat het verhaal met veel leugens gepaard. In een videoboodschap zegt hij dat de man niet werd opgepakt omdat hij geen mondkapje droeg, maar wegens een administratieve overtreding en het gebruik van geweld tegen politieagenten.

Wereldwijd wordt geprotesteerd tegen politiegeweld en racisme in de VS en daarbuiten. Aanleiding is de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Hij stierf na hardhandig te zijn gearresteerd. Een witte agent drukte minutenlang met een knie op zijn nek.