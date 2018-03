Rellen in Madrid na dood straatventer

Bij rellen in het centrum van Madrid zijn tien politieagenten gewond geraakt en zes arrestaties verricht. Bij de ongeregeldheden werden ook barricades opgeworpen, vernielingen aangericht, brand gesticht en een winkel geplunderd, meldden Spaanse media.

De rellen begonnen met een opstootje over de dood van 35-jarige Senegalese straatventer terwijl de gemeentepolitie in actie was tegen illegale straatverkopers. De Senegalees bezweek aan een hartstilstand. Relschoppers meenden dat de man door de politie werd achtervolgd en dat hij daarom zou zijn overleden. De politie bestrijdt dat.

In heel de oude wijk Lavapiés werden agenten door groepjes mannen bekogeld en belaagd.