Rellen Hongkong op verjaardag Volksrepubliek

Gelijktijdig met de viering van 70e verjaardag van de Volksrepubliek China is het in Hongkong weer tot zware rellen gekomen. Na aanvankelijk vreedzame protesten van de democratische beweging, botsten radicale demonstranten later op de dag op verschillende plaatsen met de politie. Voor het eerst schoot de politie een demonstrant neer.

Het slachtoffer was een 18-jarige man die in zijn borst werd getroffen. Volgens de politie maakte de man deel uit van een grote groep relschoppers die de politie aanviel. Een van de agenten was bang dat zijn leven en dat van zijn collega’s in gevaar zou komen en loste een schot. Volgens de Hongkongse krant raakte de man zwaargewond, maar verkeert hij niet in levensgevaar.

Ziekenhuismedewerkers melden dat 66 mensen aan het eind van de avond (plaatselijke tijd) gewond raakten bij de protesten, van wie er twee in kritieke toestand verkeren. Zo’n 180 demonstranten zijn opgepakt. Volgens een politiechef gaat het om een van de meest gewelddadige en chaotische dagen in de geschiedenis van Hongkong.

Omdat China de 70e verjaardag van de Volksrepubliek vierde, wilden de autoriteiten in Hongkong niet dat er gedemonstreerd werd. Tienduizenden activisten trokken zich daar niets van aan. De politie gebruikte traangas om betogers uiteen te drijven. Het metroverkeer in Hongkong was uit voorzorg stilgelegd.

Al maandenlang gaan in Hongkong tienduizenden mensen de straat op. Ze zijn het niet eens met de regering en maken zich onder meer zorgen over de toenemende invloed van China. Ook eisen zij een onafhankelijk onderzoek naar het politiegeweld tijdens de vijf maanden durende protesten, amnestie voor meer dan 1500 gedetineerden en vrije verkiezingen.

In de schaduw van de zware rellen in Hongkong vierde de Volksrepubliek China haar 70-jarig bestaan met de grootste wapenshow in haar geschiedenis. Aan de grote militaire parade op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking deden 15.000 soldaten mee. Rond de 580 tanks, nieuwe intercontinentale raketten en ander modern oorlogstuig werden getoond. 160 vliegtuigen vlogen over de parade.