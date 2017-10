Rellen en gewonden door referendum Catalonië

Het onafhankelijkheidsreferendum in de Spaanse regio Catalonië is uitgelopen op een dag vol ongeregeldheden. Daardoor raakten volgens het ministerie van Gezondheidszorg 844 mensen gewond, de meesten in Barcelona en twee ernstig. Ook liepen ruim dertig agenten verwondingen op bij opstootjes.

Miljoenen Catalanen konden zondag stemmen over afscheiding van Spanje. In dorpen en steden vormden zich lange rijen buiten gebouwen die dienst deden als stembureau. Ook na sluitingstijd mochten de nog wachtenden hun stembriefje inleveren. Hoe en waar de telling gebeurt, is onduidelijk. Het zal nog wel even duren voordat de uitslag en de opkomst bekend is.

De verwachting is dat het ja-kamp wint. De Catalaanse premier Carles Puigdemont gaat daarvan uit. Hij claimde de overwinning al indirect door in een tv-toespraak te zeggen dat conform de wens van de bevolking de deur naar een onafhankelijke republiek Catalonië open staat. Het parlement kan daarmee volgens hem in de loop van de week aan de slag.

Door de onrust moest Puigdemont uitwijken naar elders. De school in Girona waar hij wilde stemmen, werd na een politie-inval vergrendeld. Zijn aanhangers scandeerden „weg met de bezetters”. De separatisten hebben de gewonden aangeraden bij de Catalaanse politie aangifte te doen wegens mishandeling. Deze regionale Mossos d’Esquadra kreeg echter ook kritiek te verduren. Er kwamen klachten binnen dat het korps een dienstverordening negeerde en naliet kieslokalen te sluiten.

De conservatieve Spaanse premier Mariano Rajoy liet lang niets van zich horen maar gaf ’s avonds de regering van Catalonië de schuld van de ontsporingen. „Het was geen referendum maar een enscenering. De verantwoordelijken zijn degenen die de wet hebben overtreden. Wij hebben slechts onze plicht gedaan en de wet nageleefd.”

Rajoy bedankte de wetshandhavers voor hun inzet. Hij riep alle Spaanse politieke partijen op tot een discussie over de toekomst van Spanje na deze door de rechter verboden volksraadpleging. Rajoy zei dat de Catalanen een kunstje is geflikt door hen uit te nodigen mee te doen aan een illegaal referendum en hen „een pad op te sturen dat nergens naartoe leidt”.