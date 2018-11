Rellen bij herdenking studentenopstand Athene

Een vreedzame mars in Athene ter herdenking van de studentenopstand in 1973 is zaterdag deels uit de hand gelopen.

Meer dan 10.000 demonstranten deden onder zware politiebegeleiding mee aan de mars door het centrum van de Griekse hoofdstad. De mars eindigde bij de Amerikaanse ambassade, die veel Grieken beschuldigen van steun aan de zevenjarige militaire dictatuur van 1967-1974.

Na afloop braken botsingen uit tussen politie en demonstranten die stenen en benzinebommen gooiden in de wijk Exarchia. Bij de Technische Universiteit in die wijk vielen in 1973 tientallen doden.

Het militaire bewind dat over Griekenland heerste, drukte de opstand destijds met harde hand de kop in. De jaarlijkse herdenking loopt vaker uit de hand.