Rellen bij demonstraties Franse gele hesjes

In meerdere Franse steden zijn de demonstraties van de ‘gele hesjes’ op rellen uitgelopen. In Rennes raakten twee politieagenten en een demonstrant gewond, in Parijs kwam het tot meerdere confrontaties tussen demonstranten en agenten en ook in onder meer Bordeaux braken rellen uit. In Angers staken actievoerders een vuilnisbak in brand vlak voor het stadhuis.

In totaal gingen 84.000 mensen de straat op in Frankrijk, evenveel als vorige week. In Toulouse was een recordaantal van 10.000 demonstranten op de been. In Parijs waren ongeveer 8000 mensen de straat opgegaan.

Zaterdagmiddag liep de demonstratie in Rennes uit de hand, waarna de politie met traangas ingreep. Daarop gooiden de demonstranten met stenen en flessen. Daarbij raakten twee agenten gewond. Een demonstrant raakte gewond door een charge van de politie en een demonstrant kreeg hartklachten nadat de politie traangas inzette.

Het is het tiende weekend dat de ‘gilets jaunes’ de straat opgaan. Eerst deden ze dat vanwege een verhoging van de brandstofprijzen. Toen die maatregel was teruggedraaid, bleven de demonstranten de straat opgaan. Nu niet meer met één doel, maar uit onvrede over de regering van president Emmanuel Macron.