Religieuze leiders: Wordt vrienden met mensen met een ander geloof

Een reeks leiders van verschillende religies, onder wie paus Franciscus, heeft woensdag gezamenlijk een oproep tot eenheid gedaan en vraagt gelovigen vrienden te maken onder mensen met een ander geloof. Persoonlijk contact is een belangrijk middel in de strijd tegen de wijdverbreide misvattingen over aanhangers van een ander geloof, tegen vooroordelen en tegen wantrouwen.

Dit brengen veertien religieuze leiders onder wie paus Franciscus, grootmoefti van Egypte Shawki Allam, opperrabbijn Jonathan Sacks, de ayatollah Sayyid Fadhel al-Milani, de Dalai Lama en het hoofd van de oosters-orthodoxe kerk, Bartholomeus I naar voren. De video met deze boodschap is uitgebracht met ondertiteling in zestien talen, waaronder Nederlands.

Het is in zijn soort de eerste gezamenlijke oproep van religieuze wereldleiders. Ze doen dat met een boodschap van elk drie minuten. Ze hopen sociale en politieke spanningen te verminderen en persoonlijk contact te bevorderen. Veel gelovigen denken dat mensen met een ander geloof heel negatief over hen zijn, maar dat is over het algemeen helemaal niet het geval. Maar het is deze misvatting die veel ellende veroorzaakt volgens de initiatiefnemers.

Een van hen is de Nederlander Mark Woerde van reclamebureau Havas Lemz. Hij verzon eerder ook al de zogeheten Sweetie campagne voor Terres des Hommes waarmee webcam-kinderseks werd aangepakt. Het ging om een niet van echt te onderscheiden animatie van een Filipijns meisje dat is ingezet om mannen te ontmaskeren die op zoek waren naar kinderseks.

Het idee achter de actie is het wegnemen van negatieve vooroordelen die gelovigen over elkaar hebben. „Dat negativisme wilden wij doorbreken door de leiders van de bekendste geloofsgemeenschappen een voorbeeld te laten stellen”, aldus de organisatie, Elijah Interfaith Institute, dat begrip tussen religies onderling bevordert.