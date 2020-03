„Religie mag rechten vrouw niet schenden”

Religieuze overtuigingen mogen de rechten van vrouwen of de lhbt+-gemeenschap niet schenden, stelt VN-rapporteur Ahmed Shaheed in een maandag verschenen rapport voor de Mensenrechtenraad.

In zijn rapport dringt Shaheed erop aan discriminerende wetten op basis van geslacht in te trekken, met inbegrip van wetgeving die is gebaseerd op religieuze overtuigingen die discriminerend is voor vrouwen en de lhbt+-gemeenschap. Hij verwijst in zijn rapport onder andere naar het strafbaar stellen van overspel op religieuze gronden.

Ook gendergerelateerd geweld door burgers op basis van religieuze overtuigingen moet worden teruggedrongen, aldus de speciaal rapporteur voor vrijheid van religie of overtuiging. „Ik verwerp krachtig elke claim dat religieuze overtuigingen kunnen worden gebruikt als een legitieme ‘rechtvaardiging’ voor geweld of discriminatie tegen vrouwen, meisjes of lhbt+-mensen.”

Shaheed is daarnaast bezorgd over het toenemend aantal campagnes van religieuze instellingen die volgens hem beroep doen op godsdienstvrijheid om mensenrechten terug te draaien.