Relaties VS-Israël blijven goed na Amerikaanse verkiezingen

Wie ook de Amerikaanse verkiezingen op 3 november wint, de relaties tussen de VS en Israël blijven goed. Het valt ondertussen te betwijfelen of Donald Trump wel zo goed voor Israël is geweest.

Van Trump is wel gezegd dat hij het meest pro-Israël is geweest van alle Amerikaanse presidenten. En inderdaad, op het eerste gezicht heeft hij veel voor dat land gedaan. De VS hebben twee Golfstaten –Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten– aangemoedigd vrede met Israël te sluiten. Andere Arabische en Afrikaanse landen zullen mogelijk volgen.

Trump besloot de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. Hij erkende de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogtevlakte, die grenst aan Syrië. Bovendien trok hij de VS terug uit de nucleaire deal die de P5+1 (de VS, Rusland, China, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland) met Iran sloot. Het akkoord beoogde de ontwikkeling van de nucleaire capaciteit van Iran in te dammen. Het Israëlische veiligheidsapparaat heeft belangrijke redenen om aan te nemen dat Iran atoombommen wil ontwikkelen.

Maar de vraag is of de politiek van Trump werkelijk wel zo goed voor Israël is geweest. Hij kan Israëls soevereiniteit over de Golan wel hebben erkend, maar van internationale erkenning is geen sprake. Iran zit economisch weliswaar aan de grond, maar de politiek van Trump heeft niet geleid tot de gewenste koersverandering van Teheran. Iran blijft een gevaar voor Israël en de gematigde Arabische wereld.

De Israëlische ex-diplomaat Nadav Tamir van het Peres Centrum voor Vrede zei onlangs in een podcast van het Israël Beleid Forum: „Trump berokkende schade aan Israël. Iran is nu dichter bij de bom, omdat de nucleaire deal is gecrasht. Trump versterkte de extremistische elementen in de Iraanse politiek. Hij maakte Israël minder veilig.”

Tamir heeft ook kritiek op de wijze waarop Trump de Palestijnen „negeerde en strafte.” Hij probeerde hen irrelevant te maken. Maar het conflict met de Palestijnen is de enige existentiële bedreiging voor Israël. Hij verplaatste de ambassade naar Jeruzalem, maar hij hield geen rekening met de wens van de Palestijnen om van Oost-Jeruzalem de hoofdstad te maken.

De Israëlische oud-ambassadeur in de VS, Danny Ayalon, is ervan overtuigd dat Biden geen wrok tegen Israël zal koesteren als hij in het Witte Huis terechtkomt. De huidige Democratische partij is misschien niet meer hetzelfde als vroeger, maar Biden zelf is een vriend van Israël. De relaties met Israël blijven goed, al kunnen er nuanceverschillen ontstaan.

Ayalon zegt dat als Biden wint, Israël onmiddellijk een delegatie naar de VS moet sturen om over Iran te praten. „Het Amerikaanse beleid wordt goed doordacht. Ze zullen niet van de ene op de andere dag besluiten of ze de dialoog met Iran hervatten. De VS kunnen zeggen: We zijn terug in de deal, maar er zijn wel eisen aan verbonden.”

Ayalon gelooft dat de Israëlisch-Amerikaanse dialoog dan van groot belang zal zijn. Israël en de VS kunnen kijken naar raakvlakken. De VS kan nieuwe voorwaarden aan de deal verbinden. Te denken valt aan het verbod op het testen van ballistische raketten, de stopzetting van steun aan terreurbewegingen en betere inspecties van de plaatsen waar de Islamitische Republiek mogelijk aan de ontwikkeling van nucleaire capaciteit werkt.