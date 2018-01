Relaties tussen India en Israël worden  steeds inniger

India en Israël trekken elkaar aan. Elk jaar bezoeken ongeveer 40.000 Israëliërs dat land, vooral jonge backpackers die net uit het leger zijn en een totaal andere wereld willen bekijken. Het mysterieuze, het exotische, het kleurrijke lokt hen.

Tegelijk wordt Israël onder Indiërs steeds populairder. Vorig jaar bezochten 58.000 toeristen uit India Israël. Van hen bestond twee derde deel uit christenen, vooral rooms-katholieken. In vergelijking met 2016 steeg het aantal Indiase bezoekers met 38 procent, en vergeleken met 2015 zelfs met 85 procent. De Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al vliegt rechtstreeks naar Bombay.

Shalom Wald en Arielle Kandel schrijven in hun boek ”India, Israël en het Joodse volk” dat de oprichters van de staat Israël India al belangrijk vonden. En dat niet alleen om economische redenen. Ze zagen het land als een van de grote beschavingen van Azië, waarmee het Joodse volk een goede band moest opbouwen.

Moshe Sharett schreef in 1936 dat de politieke toekomst van de Joden uiteindelijk afhangt van de relatie met deze oude culturen. Van 1954 tot 1955 zou Sharett premier zijn. David Ben Gurion, de oprichter van Israël, zei eveneens dat zijn land in contact moest zien te komen met China en India. Dat waren volgens hem „de grootste machten van de wereld.”

Het lijkt erop dat Ben Gurion gelijk krijgt. In 2012 voorspelde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) dat India en China economische wereldmachten gingen worden die de eurozone ver voorbij zullen streven.

Vernieuwingen

Het is voor Israël dus van groot belang om aan de banden met India te werken. Samenwerking bestaat er vandaag de dag op militair, economisch en technologisch gebied. India hoopt baat te hebben bij de technologische vernieuwingen in Israël.

Beide landen openden in 1992 diplomatieke relaties. Sinds Narendra Modi de verkiezingen in 2014 won, halen Israël en India de banden verder aan. Deze week was premier Benjamin Netanyahu vijf dagen in India te gast. De presidenten van beide landen brachten elkaar al eerder een bezoek. Vorig jaar was Modi in Israël.

Negen akkoorden

Netanyahu nam tijdens zijn bezoek een delegatie van 130 zakenlieden mee. India telt maar liefst 1,3 miljard inwoners. Beide landen sloten negen akkoorden. Modi en Netanyahu hopen dat de handel in de toekomst verder zal toenemen. Deze heeft nu namelijk nog maar een waarde van 4 miljard dollar. Weliswaar heeft de Indiase regering een bestelling van antitankraketten ter waarde van een half miljard dollar geannuleerd om de eigen wapenindustrie niet in gevaar te brengen, maar ze kan zich nog bedenken.

Toch kan er nog wel wat verbeteren. In de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties stemde India mee met de resolutie die de eenzijdige Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël veroordeelde. Wald en Kandel schrijven dat „een substantiële vooruitgang in het vredesproces met de Palestijnen de relaties tussen India en Israël zal versterken en stabiliseren.” India moet namelijk ook rekening houden met de Arabische wereld en de eigen moslimminderheid.

Modi vergeet ook de Palestijnen niet. The Hindu Times schreef dat hij op 10 februari in Ramallah de Palestijnse president Abbas zal ontmoeten tijdens een reis naar een aantal Arabische landen.