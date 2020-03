„Relatief rustig in Syrische Idlib na ingaan staakt-het-vuren”

Sinds dat middernacht het staakt-het-vuren is ingegaan, is het relatief rustig in de Syrische provincie Idlib. Dat meldt de BBC op basis van het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

Ook een militaire bron bevestigt aan het Russische staatspersbureau RIA dat de strijdende partijen zich aan het bestand houden. Volgens de bron wordt de situatie nauwlettend in de gaten gehouden.

Donderdag kwamen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan het staakt-het-vuren overeen. In de provincie vecht het Syrische leger met steun van Rusland tegen Syrische rebellen die weer door Ankara worden gesteund. Turkije stuurt steeds meer militairen naar het gebied in het noordwesten van Syrië. De afgelopen weken zijn tientallen Turkse militairen in Idlib gesneuveld.