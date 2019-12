Rel rond niet-uitgezonden vraaggesprek Assad

De Italiaanse publieke omroep heeft in november een voormalige oproepbaas, Monica Maggioni, naar Syrië gestuurd voor een lang vraaggesprek met de Syrische dictator Bashar al-Assad. Het vraaggesprek is gehouden en zou 2 december door RAI News 24 en een Syrische zender worden uitgezonden. Italiaanse media meldden dat het ’geheimzinnige interview nog steeds niet is uitgezonden en de RAI de Syrische partners al drie keer om uitstel heeft gevraagd.

Aanhangers van Assad zien hier een nieuwe poging van westerse media in om de waarheid over de toestand in Syrië te verhullen. Damascus heeft er genoeg van en heeft aangekondigd zelf het interview maandagavond 20.00 (onze tijd) uit te zenden en niet langer op de RAI te wachten.

Het is nog een raadsel waarom de Italianen het niet hebben uitgezonden.